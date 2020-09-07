Военным медикам необходимо было пройти непростые испытания, требующие меткости, силы, ловкости, выносливости.
Ковровчанка
помогла сборной России выиграть серебро «Командного первенства»
на
Международны
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соревнования
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«Военно-медицинская эстафета» в рамках «АрМИ-2020».
Они проходили с
24 августа по 3 сентября в Узбекистане.
В эстафете принимали участие сборные 6 стран: России, Узбекистана, Белоруссии, Таджикистана, Вьетнама и Палестины. В состав команды нашей страны входили 14 человек, среди которых была и ковровчанка
– студентка Военно-медицинской академии в
Санкт
-Петербург
е.
Елизавета проявила себя уже на торжественной церемонии открытия «Военной-медицинской эстафеты». Она станцевала вальс, который подготовила всего за
день.
«Военно-медицинская эстафета» состояла из индивидуального и командного первенства. Военным медикам необходимо было пройти непростые испытания, требующие меткости, силы, ловкости, выносливости, быстроты, умения ориентироваться в пространстве. Это стрельба из штатного оружия, преодоление полосы препятствий, демонстрация профессиональных навыков с использованием симуляционного оборудования, оказание первой медицинской помощи раненому и экстренная эвакуация в боевых условиях и многое другое.
По информации сайта "", ковровчанка
достойно справилась со всеми испытаниями и помогла сборной России выиграть серебро «Командного первенства». Первыми же стали хозяева соревнований – команда Узбекистана.
Третье место заняли военные медики из Белоруссии.