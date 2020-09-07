Во Владимире произошел масштабный пожар в частном доме на 2 семьи. Происшествие случилось на улице Ново-Ямская в ночь на понедельник. В соцсетях владимирцы делятся кадрами пожара. Высокий

Во Владимире произошел масштабный пожар в частном доме на 2 семьи. Происшествие случилось на улице Ново-Ямская в ночь на понедельник. В соцсетях владимирцы делятся кадрами пожара. Высокий столб дыма и пламени поднялся в частном секторе с плотной застройкой. Горело 112 кв. метров здания. Из-за близости соседних домов в МЧС опасались, что пламя перекинется на соседние