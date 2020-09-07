Госинспекция по охране объектов культурного наследия администрации области выдала разрешение на реконструкцию.

я администрации области выдала разрешение на реконструкцию Богородице-Рождественского монастыря на Большой Московской во Владимире.Отремонтирован будет только уличный фасад объекта культурного наследия. Завершить ремонтные работы планируется в декабре текущего года.Напомним, что Богородице-Рождественский монастырь - одна из самых древних обителей России. Его стены до сих пор хранят тайны. Древняя часть обители - каменная стена - сохранилась. Однако, . Её нужно приводить в порядок в первую очередь.