Торжественные церемонии уже прошли в Селивановском, Гусь–Хрустальном, Александровском, Юрьев–Польском и Меленковском районах.

Во Владимирской области проходит награждение "Мастеров Земли Владимирской" по итогам 2019 года. В этом году награждаемых – 13 человек. Торжественные церемонии уже прошли в Селивановском, Гусь–Хрустальном, Александровском, Юрьев–Польском и Меленковском районах.В Селивановском районе почётное звание получили начальник пожарно-химической станции II типа Селивановского филиала Владимирского лесхоза Сергей Ганьшин, победитель регионального конкурса профессионального мастерства в номинации «Лучший работник по тушению лесных пожаров», и электрогазосварщик ООО «Строитель – С» Александр Каршов, победитель регионального конкурса профессионального мастерства в номинации «Газосварщик».В Гусь-Хрустальном районе чествовали художника Гусевского хрустального завода им. Мальцова Наталью Любимову, победившую во Всероссийском смотра-конкурсе профессионального мастерства «Молодые дарования – 2019».В Александровском районе заслуженная награда вручена уборщику территорий муниципального предприятия «Александровэлектросеть» Елене Шуруповой, победителю регионального конкурса профмастерства в номинации «Дворник».В Юрьев-Польском районе награждена оператор машинного доения коров сельхозпредприятия «Шихобалово» Марина Щепетова, победитель регионального конкурса профессионального мастерства в номинации «Оператор машинного доения коров».В Меленковском районе поздравление и награду принимал электрогазосварщик компании «Владтеплоресурс» Дмитрий Орлов, победитель регионального конкурса профмастерства в номинации «Слесарь аварийно-восстановительных работ».На этой неделе торжественные церемонии по вручению дипломов и наград «Мастерам Земли Владимирской» пройдут в Камешковском и Собинском районах.