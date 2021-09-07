Участники мероприятия вручили автолюбителям полезные сувениры.

В рамках операции «Внимание! Дети!» сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Камешковскому району провели профилактическое мероприятие на самых оживленных улицах районного центра. К участию в мероприятии привлекли воспитанников детских садов.Полицейские обратились к водителям с напоминанием о соблюдении Правил дорожного движения и культуре вождения. Особенно – вблизи учебных и дошкольных учреждений. Сотрудники ОГИБДД напомнили, что воспитание грамотных участников движения будет результативным, если взрослые участники личным примером показывают законопослушность.Юные участники акции, обращаясь к водителям, призвали быть осторожными на дороге и вручили полезные подарки – памятки и световозвращающие элементы.Мероприятия в рамках операции «Внимание! Дети!» проходят и в других районах области.