В течение трёх праздничных дней погода будет нас удивлять. Зима не готова уходить, а весна настойчиво пытается вступить в свои права. По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 марта, днём -3…+2 °С.

В течение трёх праздничных дней погода будет нас удивлять. Зима не готова уходить, а весна настойчиво пытается вступить в свои права. По прогнозам синоптиков, сегодня, 7 марта, днём -3…+2 °С. Местами снег. 8 марта потеплеет до 3 градусов. Пойдёт снег с дождём. А вот ночь на 9 марта станет морозной, ожидается -15…-10 °С, местами -20