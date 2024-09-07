На Верхней Дуброве котенок почувствовал себя парашютистом и выпрыгнул в окно. Правда, пушистый забыл надеть парашют. Но в ситуацию вмешалась госпожа Удача и приземлила сорванца прямо на

На Верхней Дуброве котенок почувствовал себя парашютистом и выпрыгнул в окно. Правда, пушистый забыл надеть парашют. Но в ситуацию вмешалась госпожа Удача и приземлила сорванца прямо на козырек магазина на первом этаже дома. На помощь позвали владимирских спасателей, которые не смогли оставить эту ситуацию без внимания. Они в этот момент разбирались с осиным роем в