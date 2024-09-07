Ему помогли в прокуратуре.

В областной столице маленький ребёнок не мог получить льготные лекарства. О проблеме 5-летнего мальчика рассказала его мама. Так, малыш страдает тяжёлым заболеванием дыхательной системы, и по жизненным показаниям ему назначено лечение бесплатными лекарствами. Однако ребенок не мог их получить.Оказалось, что длительное время малыш жил без необходимых ему лекарств. Проверку начали в региональной прокуратуре. Специалисты направили в суд иск. После этого министерство здравоохранения региона выделила семье льготные лекарства.Ранее в Петушинском районе отечественный препарат «Лантесенс» для терапии спинальной мышечной атрофии.