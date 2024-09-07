В Коврове сотрудник ЧОО обвиняется в нанесении тяжких телесных, повлёкших смерть по неосторожности.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по региону, в Коврове 28 августа 2024 года произошёл инцидент. В местном заведении общественного питания пьяный мужчина стал курить в помещении и игнорировать замечания сотрудников.Сотрудники заведения вызвали ЧОО. Приехавший на место обвиняемый вывел мужчину на улицу и нанёс несколько ударов в голову. Пострадавший скончался в своём доме спустя неопределённое количество времени.На данный момент обвиняемый заключён под стражу. Выполняются следственные и иные процессуальные действия.