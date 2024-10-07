Ремонт прошел на 4 участках.

В 2024 году в Владимирской области были отремонтированы четыре дороги, ведущие к медицинским учреждениям. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства 7 октября.В городе Владимир были приведены в порядок участки на проспекте Ленина и улице Добросельской. Здесь обновили асфальтовое покрытие, нанесли разметку и провели работы по созданию съездов и переходов к второстепенным улицам.В Суздале работы коснулись улицы Энгельса, где также обновили асфальт, организовали новый пешеходный переход и тротуар для пешеходов.В Собинке отремонтировали участок улицы Шибаева, протянувшийся от дома №3 до дома №34. Здесь проведены работы по выравниванию и замене верхнего слоя асфальта, а также организовали новый пешеходный переход и тротуар.