Следы бурой медведицы с двумя медвежатами обнаружил охотничий инспектор на севере Вязниковского района. Фотографиями поделились в соцсетях Госохотинспекции области. Интересно, что там же

Следы бурой медведицы с двумя медвежатами обнаружил охотничий инспектор на севере Вязниковского района. Фотографиями поделились в соцсетях Госохотинспекции области. Интересно, что там же следы медведицы с одним медвежонком встретили в июне. Сейчас эти звери готовятся к спячке и ищут корма на территориях, где очень редко бывают люди. Бурые медведи занесены в Красную книгу Владимирской области