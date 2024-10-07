4 участка дорог, ведущих к больницам, отремонтировали во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Во Владимире привели в порядок участки дороги на

4 участка дорог, ведущих к больницам, отремонтировали во Владимирской области. Об этом рассказали в пресс-службе правительства региона. Во Владимире привели в порядок участки дороги на проспекте Ленина и Добросельской улице общей протяженностью около 1,3 км. Там поменяли асфальт, нанесли разметку, сделали съезды и примыкания к второстепенным улицам. Из пресс-релиза правительства области На этой транспортной артерии