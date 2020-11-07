Законопроект внесён в региональный парламент.

Законодательное собрание Владимирской области вновь рассмотрит инициативу по введению ещё одной льготной категории граждан. «Детям войны» хотят утвердить пособие в размере 300 рублей.В начале года областной парламент уже рассматривал данное предложение, но тогда 17 народных избранников воздержались, 11 проголосовали «За».Отказ был мотивирован дополнительной нагрузкой на бюджет. Сейчас закон внесён до его принятия.На сегодняшний день во Владимирской области у «детей войны» есть право на бесплатный проезд в городском и пригородном транспорте, льготы на оплату телефона, вывоз мусора, услуги ЖКХ и на путёвки в санатории.