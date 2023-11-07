Турнир “Память” прошел во Владимире уже в 8-ой раз. Он посвящен сотрудникам силовых структур, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. В соревнованиях приняли участие

Турнир “Память” прошел во Владимире уже в 8-ой раз. Он посвящен сотрудникам силовых структур, которые погибли при исполнении служебных обязанностей. В соревнованиях приняли участие более 80 спортсменов из разных регионов, сообщили в правительстве области. По итогам турнира владимирские боксеры завоевали 22 золотые медали. В числе победителей: – девушки 13-14 лет – Елена Щербакова (Гусь-Хрустальный); –