Финские дублёнки, пуховики, кожаные куртки, обувь и многое другое. Всего – более 200 моделей со скидкой от 40 до 70 процентов. Во Владимире и Муроме стартовала распродажа коллекции верхней

Финские дублёнки, пуховики, кожаные куртки, обувь и многое другое. Всего – более 200 моделей со скидкой от 40 до 70 процентов. Во Владимире и Муроме стартовала распродажа коллекции верхней одежды и обуви. Главная ее особенность – финское качество. Алина Носкова, менеджер компании «Хорошая погода» Вообще, особенность и уникальность этой продукции – это финские вещи. Финское