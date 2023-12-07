Так, Камешковский радиоэлектронный завод стал партнером с Китаем.

За первый день работы Владимирского инвестиционного конгресса регион подписал девять соглашений с инвесторами на сумму 8,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает областное правительство.Так, Камешковский радиоэлектронный завод стал партнером с Китаем. Теперь они совместно будут заниматься сборкой высокотехнологичных линий для монтажа, а также пайки печатных плат. В ковровское производство компонентов для холодильной и кондиционерной отрасли решила вложиться фирма «Хоум Электро Системс». Компания «КЕВ-РУС» займется созданием технопарка. Также в Камешковском технопарке заработает предприятие «ПроПласт».Кроме этого, новые проекты будут реализовывать во Владимире, Киржачском районе и Собиновском.