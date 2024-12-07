Пилорама в деревне Лесниково (116 км от Гусь-Хрустального) загорелась поздно ночью 6 декабря. В 23:45 вызвали спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС области. Пламя успело распространится на 360

Пилорама в деревне Лесниково (116 км от Гусь-Хрустального) загорелась поздно ночью 6 декабря. В 23:45 вызвали спасателей, сообщили в пресс-службе МЧС области. Пламя успело распространится на 360 квадратов. К счастьЮ пострадавших нет. Причина пожара неизвестна, ее устанавливает дознаватель МЧС России. Прокомментируйте новость у нас в Telegram, ВКонтакте, Одноклассниках и ЯндексДзен! Фото: МЧС области