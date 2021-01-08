С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 636 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 147 пациентов. В стационарах лежит 599 человек, из них 254 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2990 заболевших.

Как сообщает на своём официальном сайте пресс-служба правительства Костромской области, за прошедшие сутки в регионе выявлено 103 новых случая заражения Covid-19. Вылечились от недуга – 115 пациентов.Несмотря на усилия врачей, не удалось спасти жизнь одного жителя региона.Согласно статистике, положительный тест на коронавирус пришёл ещё 29 костромичам. Ещё 20 новых пациентов зарегистрировано в Буе, 10 - в Шарье, по семь - в Антропово и Галичском районе. Пять инфицированных выявлено в Мантурово, четыре - в Волгореченске. По три случая заражения ковидом прибавилось в Макарьеве и Пыщуге, по два - в Костромском, Межевском, Солигаличском, Сусанинском, Островском и Судиславском районах. По одному диагностировано в Красном-на-Волге и Парфеньевском районе.С начала пандемии в Костромской области Covid-19 подхватили 15 636 жителей. Врачам удалось поставить на ноги 12 147 пациентов. В стационарах лежит 599 человек, из них 254 с диагнозом коронавирус. На дому лечится 2990 заболевших.