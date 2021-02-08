До нового назначения руководила отделом сопровождения реализации программ и проектов в этом управлении.

Анастасия Николаева назначена заместителем директора, начальником управления программ и проектов департамента регионального развития Владимирской области. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.Анастасия Сергеевна родилась в Вязниках. Окончила Владимирский государственный университет по специальности «Информационно-измерительная техника и технологии», а также магистратуру по направлению «Приборостроение».В администрации Владимирской области она работает с 2012 года. Занимала должности в различных комитетах. До нового назначения руководила отделом сопровождения реализации программ и проектов в этом управлении.