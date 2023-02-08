Во Владимирской области осужден серийный угонщик автомобилей. Муромским городским судом вынесен...

Во Владимирской области осужден серийный угонщик автомобилей.Муромским городским судом вынесен приговор в отношении ранее судимого местного жителя.Следственным отделом МО МВД «Муромский» установлено, что в ночь на 24 апреля 2020 года осужденный на улице Орловская, с помощью спецприспособления, открыл дверцу автомобиля "КИА РИО" и угнал его. Ущерб хозяин авто оценил в 718 тыс рублей, но машину нашли в Меленковском районе и вернули обратно.Далее, в ночь на 22 декабря злоумышленник аналогичным способом пытался угнать "КИА РИО" и "Хендэ Солярис".Но "Киа он вскрыть не смог". А в уже вскрытом "Солярисе" потерял приспособление для запуска двигателя.За серийность и рецидив ему назначено 5 лет строгого режима.Приговор в законную силу не вступил.Фото https://www.pxfuel.com/en