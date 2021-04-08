Ближе к вечеру 7 апреля огнеборцы получили сигнал о пожаре в жилом доме на улице Терешковой в Александрове. Горела квартира на 4-м этаже. Звено газодымозащитников ворвалось в задымленное

Ближе к вечеру 7 апреля огнеборцы получили сигнал о пожаре в жилом доме на улице Терешковой в Александрове. Горела квартира на 4-м этаже. Звено газодымозащитников ворвалось в задымленное жилище. Горела отделка и имущество квартиры. Огнеборцам удалось ликвидировать пожар на 5 квадратных метрах. Обошлось без пострадавших. На пожар выезжали 16 человек и 5 спецмашин. Причину возгорания