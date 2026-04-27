В одной фирме у начальника отдела кадров не было ушей. Ну, то есть напрочь - вообще не было! И никто не мог в эту фирму никак устроиться, потому что, как только зайдет в кабинет, сразу:
- Ой! А что это у вас с ушами?
Ну, дядька тот сразу начинает кипятиться и посетителя выставляет вон. И вот однажды приходит к нему старый еврей.
Заходит, говорит:
- Здгавствуйте !
Ну, мужик, настороженно так (ждет ведь, что про уши будут спрашивать!):
- Здравствуйте.
Ну, еврей молчит, кабинет осматривает. Мужик:
- А что, вы разве ничего не замечаете?
- А что? Вот смотгю, кабинет у вас хогоший такой...
- Да нет! Вы что, на лице у меня ничего не замечаете?
Присматриваясь:
- Да нет. А что такое?
- Ну, смотрите внимательно!
- А-а-а, вижу, вижу. Вы в контактных линзах.
- Почему
еще анекдот!