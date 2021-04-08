Мужчина ударил 16-летнюю школьницу и отобрал у нее сумку с коньками. Как установил суд, вечером 27 декабря прошлого года 47-летний мужчина увидел на улице девочку с сумкой в руках. Ребенок шел

Мужчина ударил 16-летнюю школьницу и отобрал у нее сумку с коньками. Как установил суд, вечером 27 декабря прошлого года 47-летний мужчина увидел на улице девочку с сумкой в руках. Ребенок шел один. Злоумышленник решил ограбить школьницу. Он подошел к девочке и ударил ее по лицу. Школьница испугалась и попыталась убежать, но грабитель ее догнал ,