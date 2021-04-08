Баскетбольная команда “Владимирские львицы-ВлГУ” вошла в восьмерку сильнейших. Очередной этап чемпионата России по баскетболу среди студентов “Лига Белова” проходил со 2 по 4

Баскетбольная команда “Владимирские львицы-ВлГУ” вошла в восьмерку сильнейших. Очередной этап чемпионата России по баскетболу среди студентов “Лига Белова” проходил со 2 по 4 апреля в Магнитогорске. Владимирские баскетболистки привезли две победы. В первой игре наша команда разгромила команду из Ижевска. Встреча закончилась со счетом 101:63 в пользу владимирских спортсменок. Вторая игра в Магнитогорске для Львиц