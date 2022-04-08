Жители Студенческой улицы жалуются, что им приходится водить детей в детсад поп проезжей части. Ямы, колдобины, лужи и повсеместная грязь. Именно так последние годы выглядит вот этот участок

Жители Студенческой улицы жалуются, что им приходится водить детей в детсад поп проезжей части. Ямы, колдобины, лужи и повсеместная грязь. Именно так последние годы выглядит вот этот участок улицы Студенческой во Владимире. Речь идет об отрезке дороги между домом номер 16г и поворотом на 1-й Кирпичный проезд. Как правило, после возвращения с этой улицы людям