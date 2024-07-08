Об этом сообщили представители Владимиро-Суздальского музея-заповедника.

Настоятельские сады возрождены в суздальском Спасо-Евфимиевом монастыре. Об этом сообщили представители Владимиро-Суздальского музея-заповедника.Работы начались ещё в прошлом году, ранее на этом месте был пустырь. Сейчас здесь красуются липы шаровидной формы, которые будут стричь для сохранения красоты.«Работа будет продолжаться, но уже сейчас посещение экспозиции под открытым небом, сочетающей природную красоту, дизайнерские идеи и вековые традиции монастырских садов», – рассказали в ВСМЗ.Посетить настоятельские сады можно уже с 3 июля.