В Гороховце прокуроры настаивают на обустройстве тротуара на улице Гагарина.

Прокурор Гороховецкого района активно борется за исправление нарушений в области безопасности дорожного движения. На участке дороги от пересечения улиц Строителей и Гагарина до дома №59 на улице Гагарина в Гороховце отсутствует тротуар.Ранее местные жители обращались в прокуратуру по этому вопросу, и было направлено представление руководству организации, ответственной за состояние дорожного покрытия. Однако ответ от организации указывал, что строительство тротуара не запланировано до 2030 года.Прокурор, не согласившись с таким положением вещей, подал иск в суд о признании бездействия организации незаконным и о назначении ей обязанности обустроить тротуар. Суд удовлетворил требования прокурора, и теперь восстановление прав участников дорожного движения на этом участке находится под контролем надзорного ведомства.