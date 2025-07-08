Гравитационный птоз — явление, которое начинает беспокоить женщин уже в достаточно молодом возрасте

Гравитационный птоз — явление, которое начинает беспокоить женщин уже в достаточно молодом возрасте, обычно после 30 лет. Первые признаки обвисания тканей могут проявляться в ухудшении упругости кожи, образовании брылей и изменении овалов лица. Эти изменения не только говорят о снижении эластичности кожи, но и связаны с активностью различных мышц, что провоцирует опускание контуров лица.В зависимости от степени выраженности птоза и характеристик пациента выбираются разные методы коррекции. Самый простой способ, который можно использовать для улучшения овала лица — инъекции ботулотоксина. Эти инъекции воздействуют на мышцы-депрессоры, которые тянут кожу вниз – например, мышцы, отвечающие за опускание уголков рта и нижней губы. Ботулотоксин временно расслабляет эти мышцы, что позволяет сгладить первые признаки старения.При начальных проявлениях птоза можно рассмотреть и нитевые подтяжки - установке специальных нитей, которые помогают приподнять и укрепить ткани лица. Однако стоит отметить, что они могут не сработать эффективно в случаях выраженного обвисания, поскольку механика их действия основана на сокращении кожного покрова.Аппаратные методики также могут помочь в коррекции возрастных изменений. Они воздействуют на кожу более глубоко, вызывая сокращение тканей и улучшая их тонус. Это может быть радиоволновой лифтинг, микроигольчатый лифтинг или смас-лифтинг, который воздействует на мышечно-апоневротический слой. Процедура термажа, благодаря температурному воздействию, активизирует фибробласты и улучшает упругость коллагена.Ну и, конечно, в самых сложных случаях стоит все-таки подумать о пластике. Малоинвазивные подтяжки – например, подтяжка кожи по козелковому типу, - предполагают минимальное вмешательство, с иссечением лишней кожи. Полные круглые подтяжки более инвазивны и требуют работы с мышечно-апоневротическим слоем.