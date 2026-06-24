Подведены итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов, подлежащих благоустройству в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»

Подведены итоги Всероссийского онлайн-голосования по выбору объектов, подлежащих благоустройству в следующем году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Голосование проходило с 21 апреля по 12 июня. Во Владимирской области свой выбор сделали более 150 тысяч жителей старше 14 лет. В этом году в нашем регионе голосование проходило в Александрове,