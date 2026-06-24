Владимирцы нашли пушистика на дачном участке и подумали, что ему нужна помощь. Специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Владимирской области передали зайчонка на

Владимирцы нашли пушистика на дачном участке и подумали, что ему нужна помощь. Специалисты Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Владимирской области передали зайчонка на передержку в Центр реабилитации диких животных Дом Зайца и попросили жителей региона не забирать зайчат из дикой природы, даже если кажется, что они брошены. В Центре реабилитации «Дом зайца» малыша выкормят,