Приходит в часть новый командир, собирает офицерский состав на собрание и
говорит:
- Теперь мы будем работать по новому графику, график такой: понедельник - акклиматизация после выходных, вторник - подготовка к рабочему дню, среда - рабочий день с 13:00 до 14:00 часов, четверг - отдых после рабочего дня, пятница - подготовка к выходным, суббота, воскресенье - выходные. Всем всё ясно? Вопросы?
Прапорщик поднимает руку и недовольно спрашивает:
- И долго мы так по средам вкалывать будем?
еще анекдот!