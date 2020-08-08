Сегодня во Владимире стартуют уличные кинопоказы. В 20 часов открытие кинозала на футбольном поле Центрального парка. Кукольный театр вновь выходит к зрителю. И по воскресеньям кукольники будут ждать своих зрителей также на уличной площадке. на Девической- 8 во Владимире. Завтра в 11 утра - уже можно посмотреть спектакль "Идет коза рогатая". не пропустите . Где еще можно провести увлекательно эти выходные.

Сегодня во Владимире стартуют уличные кинопоказы. В 20 часов открытие кинозала на футбольном поле Центрального парка. Кукольный театр вновь выходит к зрителю. И по воскресеньям кукольники будут ждать своих зрителей также на уличной площадке. на Девической- 8 во Владимире. Завтра в 11 утра - уже можно посмотреть спектакль "Идет коза рогатая". не пропустите . Где еще можно провести увлекательно эти выходные.-Владимирская драма открывает сезон "Летних театральных вечеров в Суздале". Артисты не сдаются. График репетиций и выступлений уже составлен. Все вырученные средства пойдут на восстановление театра им. Луначарского после пожара. Одна из площадок - амфитеатр в ГТК "Суздаль". И весь август там ждут на зрелищные выходные. Сегодня спектакль "Молодая гвардия" в 20.00 , а завтра "Моя профессия - синьор из общества"-- Гороховец приглашает на фестиваль авторской песни и активного отдыха на природе "Макушка лета". В этом году у фестиваля другая площадка - вместо Лысой горы выбрана территория на противоположном берегу Клязьмы. Если вы любите отдых в палатках, ночные концерты, то вам сюда. Организаторы обещают насыщенную программу- Арт мастерская-21. Всероссийский форум молодежных творческих мастерских объединил 6 российских городов. Владимир - в их числе. представлены более 120 произведений молодых художников, скульпторов, дизайнеров и фотографов. Экспозицию составят лучше работы на антикоронавирусную тему , которые выберут в формате конкурсного отбора. Владимирская площадка уже открыта для посещений.- Семейный фестиваль "Мамина радость" продолжается и в эти выходные. Сегодня организаторы готовы раскрыть всем желающим секреты организации походов на природу. И приглашают в увлекательную поездку за город вместе с большой семьей Логвиненко разгадывать все туристические головоломки- . Что такое настоящий поход? Как собрать палатку и приготовить обед на костре? Команда клуба "Спасатель" проведет для взрослых занятия по безопасности на воде. Регистрация в группе ВК.-Ну а если хотите провести выходные спортивно. то вам на озеро в д. Погребищи Судогодского р-на. Там в 15 часов ждут на День физкультурника. Эстафета вплавь, бадминтон на воде, торпеды и гонки корабликов. А во Владимире с 16 до 21 ч все желающие сегодня могут воспользоваться услугами велошеринга абсолютно бесплатно.