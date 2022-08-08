6 августа 2022 года в городе Муром проводился сеанс одновременной игры международного мастера...

6 августа 2022 года в городе Муром проводился сеанс одновременной игры международного мастера спорта Александра Сергеевича Заботина против Муромских, Выксунских, Миленковских и Вачских шахматистов.В данном мероприятии своё участие приняли как шахматисты с большим профессиональным опытом, так и только начинающая шахматную карьеру, талантливая молодежь Мурома и соседних городов. По данным новостного портала Спортивный Муром, единственную победу над мастером одержал молодой и талантливый 17-летний Владислав Лашин, недавний выпускник шахматной секции МБУ СШОР. Игра завершилась общим счетом 15.5 на 1.5 очка в пользу Александра Заботина. Также отметим, что единственная ничья принадлежит Анатолию Владимировичу Панину, который вернулся в активную шахматную жизнь.Фото: https://vk.com/muromsport