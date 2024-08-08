Циклон с Балтики принесет во Владимирскую область дожди и похолодание
На погоду в 33 регионе будут...
Циклон с Балтики принесет во Владимирскую область дожди и похолодание
На погоду в 33 регионе будут влиять атмосферные фронты, зона пониженного атмосферного давления и циклон с Балтики. Вместе с ветрами, дующими с севера, придут дожди и прохладные воздушные массы. При этом утром местами могут образоваться туманы.
В пятницу, 9 августа 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +20℃.
Скорость северного ветра составит 1-2 м/с.
Показатель влажности — 86%.
В темное время суток ожидайте на столбике термометра отметку +15℃.
В Гидрометцентре прогнозируют немного пониженное атмосферное давление - 742 мм ртутного столба.
Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений