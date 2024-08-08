Циклон с Балтики принесет во Владимирскую область дожди и похолодание На погоду в 33 регионе будут...

Циклон с Балтики принесет во Владимирскую область дожди и похолоданиеНа погоду в 33 регионе будут влиять атмосферные фронты, зона пониженного атмосферного давления и циклон с Балтики. Вместе с ветрами, дующими с севера, придут дожди и прохладные воздушные массы. При этом утром местами могут образоваться туманы.В пятницу, 9 августа 2024 года, температура воздуха днем поднимется до +20℃.Скорость северного ветра составит 1-2 м/с.Показатель влажности — 86%.В темное время суток ожидайте на столбике термометра отметку +15℃.В Гидрометцентре прогнозируют немного пониженное атмосферное давление - 742 мм ртутного столба.Фото: Fusion Brain, платформа для генерации изображений