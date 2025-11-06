Мужик приходит в аптеку и спрашивает, есть ли что-нибудь от запора. Фармацевт отвечает:
- Да, есть, но это очень сильное средство, поэтому необходима точная дозировка.
Итак, от прилавка до двери аптеки - 5 метров.
(Берет флакон и наливает туда немного красной жидкости).
Какое расстояние от двери аптеки до вашего дома?
- Ну... метров 400.
Фармацевт добавляет во флакон синей жидкости и спрашивает:
- А какое расстояние от двери вашего подъезда до туалета?
- Сначала я должен открыть дверь подъезда, затем подняться по лестнице на третий
этаж, открыть дверь квартиры, пройти весь коридор... Метров 50 получается.
Фармацевт, добавив во флакон еще немного желтой жидкости и все перемешав,
протягивает флакон мужику и говорит:
- Вот, выпейте это и идите домой, не теряя
еще анекдот!