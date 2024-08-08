Указ о награждении подписал губернатор Александр Авдеев.

Галина Мизелева, директор регионального ресурсного учебно-методического центра инклюзивного образования ВлГУ, была награждена медалью "За заслуги перед Владимирской областью". Указ о награждении подписал губернатор Александр Авдеев.Кроме того, Галина Станиславовна является руководителем областного отделения Всероссийского общества инвалидов, председателем регионального штаба Народного Фронта и членом Общественной палаты Владимирской области.