Стартовал новый сезон проекта "Источник жизни", который будет продолжаться до конца текущего года. В планах уже запланированы мастер-классы по рукоделию, выездные театральные ..

Стартовал новый сезон проекта "Источник жизни", который будет продолжаться до конца текущего года. В планах уже запланированы мастер-классы по рукоделию, выездные театральные представления, экскурсии в музеи и выставки, а также спортивные мероприятия.Проект "Источник жизни" направлен на повышение качества жизни пенсионеров и инвалидов из сельской местности через активное участие в социокультурной и образовательной жизни. Регулярные мероприятия помогают сохранять физическую активность, развивать творческие способности и поддерживать душевное равновесие участников проекта.Данный проект является частью комплексных мер по развитию сельских территорий в рамках нацпроекта "Демография" и играет значительную роль в поддержании социальной активности пожилых людей.