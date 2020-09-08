Предприниматель привлечен к административной ответственности.

Кольчугинская межрайонная прокуратура совместно с департаментом предпринимательства, торговли и сферы услуг администрации Владимирской области проверили исполнения требований законодательства, регламентирующего оборот алкогольной и спиртосодержащей продукции в магазине, принадлежащем ИП Соловьевой Е.В.По итогу проверки было обнаружено 52 бутылки немаркированной алкогольной продукции, находящейся в обороте без товаро-сопроводительных документов. Немаркированная продукция изъята из оборота. По постановлению прокурора, вынесенному по факту хранения алкогольной продукции без сопроводительных документов, удостоверяющих легальность их производства и оборота, индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности в виде штрафа в размере 10 тыс. рублей.