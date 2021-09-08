Фермеры получат компенсацию.

В Камешковском районе уничтожат около 200 свиней. Департамент ветеринарии полагает, что убийство поголовья позволит остановить распространение африканской чумы свиней в регионе.Очаг АЧС выявили на ферме в деревне Каменово, где продолжается падёж животных. Парнокопытных, которые находятся на участке заражения и на территории угрожаемой зоны, изымут и утилизируют.Точное количество свиней, которые будут уничтожены, будет известно в течение двух дней. За каждую особь владельцы получат компенсацию. Сумма и сроки её предоставления пока не уточняются.