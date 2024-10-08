12 октября пройдет общегородской субботника.

В рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке во Владимире за первую неделю было вывезено 60 тонн листвы и мусора. В мероприятиях участвуют 80 предприятий. Также 12 октября пройдет общегородской субботника.Сотрудники центра управления городскими дорогами продолжают вырубку деревьев, поврежденных ясеневой златкой. Водоканал законсервировал фонтаны и проводит очистку ливнеприемников и люков. Специалисты «Зеленого города» продолжают озеленение, высаживая кустарники в Молодежном сквере и на перекрестке Суздальского проспекта и Добросельской.Напомним, манер мы писали, что