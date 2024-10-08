Теперь у сотрудника проводят обыски, а сам он находится под домашним арестом.

Заместитель начальника отдела полиции №3 по Владимиру попал под уголовное дело. Следователи полагают, что его друзья фиктивно регистрировали мигрантов в своих квартирах, а полицейский прикрывал приятелей. Теперь дома у сотрудника проводят обыски, а сам он находится под домашним арестом. Подробнее — в материалеВошел в семейный бизнесНарушать закон 42-летний обвиняемый начал еще в 2021 году, на тот момент он работал старшим участковым. Полицейский узнал, что его друг вместе с женой делают фиктивные прописки мигрантам в трех собственных квартирах. Но, конечно, никто из иностранцев по месту жительства никогда не появлялся. Чтобы семейный бизнес продолжал работу, сотрудник правоохранительных органов взял на себя ответственность — прикрыть товарищей. Недвижимость как раз находилась в районе его работы.«Фигурант предупреждал знакомого о планируемых проверках, а также готовил документы, содержащие ложные сведения о проживании мигрантов по месту регистрации», — уточнили в СУ СК РФ по Владимирской области.Грозит увольнениеПреступления продолжались до 2022 года. К 2024 году старший участковый успел дослужиться до заместителя начальника отдела полиции, но карьерный рост оборвал визит следователей. Как рассказали в ГУ МВД по Владимирской области, если в суде докажут вину сотрудника, то его уволят из органов внутренних дел.Мужчину подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.1 ст.285 УК РФ). Сотрудники правоохранительных органов уже провели обыски у него дома и изъяли рабочую документацию. Также идут допросы свидетелей. Отметим, что против друзей полицейского, в квартирах которых были прописаны мигранты, тоже возбуждены уголовные дела.Напомним, что в общежитии Муромцевского лесотехнического техникума Владимирской области , которые нелегально находились в стране. Они приехали работать на федеральной трассе М-12 «Восток». В преступной схеме участвовали директор, завхоз и комендант учебного заведения.