В рамках профилактических мероприятий проверено более 120 транспортных средств. Задокументирован ряд нарушений.
Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в регулярном режиме проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, нарушающих требования Правил дорожного движения. Очередной рейд прошел в областном центре 4 ноября.
В рамках профилактических мероприятий проверено более 120 транспортных средств. Задокументирован ряд нарушений.
В их числе – семь фактов несоблюдения требований об обязательном страховании гражданской ответственности при управлении транспортным средством, четыре факта управления автомобилями, светопропускаемость передних боковых стекол которых не соответствует требованиям технического регламента. В трёх случаях водители управляли транспортом, не имея при себе документов, а в двух случаях граждане, находившиеся за рулем, не имели права управления.
Также выявлены нарушения, предусмотренные ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, ст. 12.6 КоАП РФ и другие.
Всем нарушителям инспекторы ДПС напомнили о строгом соблюдении Правил дорожного движения, обеспечении личной безопасности на дорогах.
Проводимые мероприятия будут продолжены в дальнейшем и в других районах области.
Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции информацию о водителях, нарушающих Правила дорожного движения.