В рамках профилактических мероприятий проверено более 120 транспортных средств. Задокументирован ряд нарушений.

Сотрудники отдельной специализированной роты ДПС ГИБДД УМВД России по Владимирской области в регулярном режиме проводят профилактические мероприятия, направленные на выявление водителей, нарушающих требования Правил дорожного движения. Очередной рейд прошел в областном центре 4 ноября.В рамках профилактических мероприятий проверено более 120 транспортных средств. Задокументирован ряд нарушений.В их числе – семь фактов несоблюдения требований об обязательном страховании гражданской ответственности при управлении транспортным средством, четыре факта управления автомобилями, светопропускаемость передних боковых стекол которых не соответствует требованиям технического регламента. В трёх случаях водители управляли транспортом, не имея при себе документов, а в двух случаях граждане, находившиеся за рулем, не имели права управления.Также выявлены нарушения, предусмотренные ч.1 ст. 12.8 КоАП РФ, ч.1 ст.12.7 КоАП РФ, ч.1 ст.20.25 КоАП РФ, ст. 12.6 КоАП РФ и другие.Всем нарушителям инспекторы ДПС напомнили о строгом соблюдении Правил дорожного движения, обеспечении личной безопасности на дорогах.Проводимые мероприятия будут продолжены в дальнейшем и в других районах области.Госавтоинспекция обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой сообщать в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Владимирской области по телефону: 8 (4922) 54-16-65 или по номерам телефонов территориальных отделов полиции информацию о водителях, нарушающих Правила дорожного движения.