В начале недели во Владимирской области на фоне пониженного атмосферного давления ожидается...

В начале недели во Владимирской области на фоне пониженного атмосферного давления ожидается переменная облачность. Температура воздуха сегодня днём составит +5..+7°, ветер юго-западный, умеренный.Уже завтра ноябрь возьмёт курс на зиму и выпадет первый снег. К середине недели температурный фон уже окажется на 1-4° ниже положенных по климату значений.Так что автомобилистам, которые решили повременить с переобувкой автомобиля, стоит пересмотреть свои планы.ФОТО:https://www.pexels.com