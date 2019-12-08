Действующий украинский лидер заявил, что переговоры нормандской четверки будут тяжелыми. Высказывание Владимира Зеленского прокомментировал военный эксперт.

Действующий украинский лидер заявил, что переговоры "нормандской четверки" будут тяжелыми. Высказывание Владимира Зеленского прокомментировал военный эксперт.Накануне немецкие СМИ опубликовали график встречи лидеров России, Украины, Германии и Франции. Согласно официальным данным, переговоры "нормандской четверки" будут длиться всего три часа, после чего начнется пресс-конференция.Политолог Алексей Арестович считает, что за отведенное время руководители стран не смогут ничего обсудить серьезно. "Это означает, что там есть уже итоговый документ, с высокой долей вероятности. И они просто подпишут и выйдут, какие-то детали согласуют", – отметил он в эфире Politeka.По мнению военного эксперта, и его помощник Андрей Ермак врали журналистам и своим гражданам, когда говорили, что им предстоит тяжелая борьба. "Ермак уверял, что если что-то пойдет не так, мы сразу все переменим. А где ж не так, если уже с высокой долей вероятности есть документ?", – продолжил свою мысль эксперт.23 Ноя 2019 в 6:44 PSTАлексей Арестович предположил, что немецкая пресса опубликовала подробности встречи с определенной целью. "Возможно, немцы боятся быть замазанными в это и начали сливать информацию до того как, чтобы показать, что мы не ответственны за то, что там произойдет", – цитирует военного эксперта "ПолитНавигатор".