Государственная программа направлена на создание и развитие системы пространственных данных в стране. Ранее Правительство РФ включило формирование Национальной системы пространственных ..

Государственная программа направлена на создание и развитие системы пространственных данных в стране. Ранее Правительство РФ включило формирование Национальной системы пространственных данных (НСПД) в перечень инициатив социально-экономического развития до 2030 года по направлению «Строительство» с целью обновления инфраструктуры и формирования комфортной среды для граждан.Программа направлена на достижение четырех стратегических целей: создание и внедрение цифрового отечественного геопространственного обеспечения, интегрированного с региональными информационными системами, обеспечение полноты и качества сведений Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), достижение «цифровой зрелости» ведомства, повышение качества госуслуг и сервисов Росреестра в интересах социально-экономического развития страны и людей.Как отметил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, создание и развитие НСПД является неотъемлемой частью и инструментом пространственного развития.«Программа впервые за многие годы предлагает комплексный подход. Будут созданы единая федеральная сеть геодезических станций, мультимасштабная карта страны, полный и точный реестр недвижимости, цифровая платформа пространственных данных, вовлечены в оборот новые земли для жилищного строительства. На этой базе появятся новые сервисы для поиска и предоставления земли, сократятся сроки кадастрового учёта и регистрации прав. Без этого невозможно прорывное развитие территорий, реализация общенациональных проектов в сфере строительства и недвижимости, улучшение жилищных условий каждого россиянина», - сказал Марат Хуснуллин.По словам руководителя Росреестра Олега Скуфинского, НСПД должна стать эффективным механизмом решения проблем отрасли, драйвером ее развития.«До сих пор не решены проблемы разрозненности пространственных данных, импортозамещения и создания юридически значимой картографической основы. Нет инструментов оперативного получения комплексных сведений о земле и недвижимости в режиме одного окна. Создание НСПД позволит объединить и структурировать пространственные данные, обеспечить их доступность для граждан, бизнеса и государственных органов, проявить экономический потенциал территорий. По сути, мы создадим платформу для принятия эффективных управленческих решений по развитию территорий и оказанию государственных услуг для людей на новом качественном уровне», - отметил глава ведомства.В частности, к концу 2030 года планируется увеличить долю электронных услуг по кадастровому учету и регистрации прав до 95%, сократить срок осуществления кадастрового учета и регистрации прав до одного дня, обеспечить полноту и качество сведений в Едином государственном реестре недвижимости в объеме 95%.Первым шагом к созданию НСПД стала реализация эксперимента по созданию Единого информационного ресурса о земле и недвижимости. Он проводится в 2021 году по поручению Правительства РФ в четырех пилотных регионах – в Республике Татарстан, Иркутской области, в Пермском и Краснодарском краях. Проект призван объединить разрозненные ресурсы, содержащиеся в информационных системах государственных и муниципальных органов власти, систематизировать и исключить их дублирование. За счет этого поиск актуальной информации о земле и недвижимости станет проще и доступнее для людей, повысится эффективность управленческих решений, полнота и точность данных.В рамках эксперимента разработаны новые удобные сервисы по упрощенному оформлению земельных участков для граждан и бизнеса, массовому выявлению незарегистрированных объектов недвижимости, а также аналитический сервис для анализа использования и состояния земель.Руководитель Управления Алексей Сарыгин отметил: «Благодаря созданию такого ресурса появится возможность более эффективного использования земель, например, выявления и вовлечения в оборот земель для стройки».