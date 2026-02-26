На презентации главный инженер начинает свое выступление:
- Товарищи, мы закончили строительство завода с паспортной мощностью в один миллион глиняных свистулек в год!
Раздается вопрос из зала:
- Скажите, а зачем нашей стране нужен миллион свистулек в год?
Инженер:
- Дело в том, что у нас есть заказ из Монголии - мы туда везем свистульки и обмениваем их на баранов, баранов везем в Чехословакию и обмениваем на моторы, моторы везем в Венгрию, обмениваем на автобусы, автобусы везем в Болгарию, обмениваем на бренди, бренди везем в Югославию и...
- И что получаете?
- Глину для свистулек.
еще анекдот!