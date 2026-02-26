× HTML-Код для вставки в блог или сайт

<a href="https://33live.ru/novosti/26-02-2026-v-dvux-avariyax-na-vstrechke-v-aleksandrovskom-i-sudogodskom-rajonax-postradali-pyat-chelovek.html" target="_blank">В двух авариях на «встречке» в Александровском и Судогодском районах пострадали пять человек</a> - За минувшие сутки на дорогах Владимирской области произошли две серьёзные аварии, в которых водители выезжали на встречную полосу. В результате ДТП пять человек получили травмы, одного