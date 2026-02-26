Во Владимирской области в особой экономической зоне «Доброград-1» компания «Интекс» начала производство медицинских изделий. На новой площадке планируется выпускать до 3,8 млн эластичных

Во Владимирской области в особой экономической зоне «Доброград-1» компания «Интекс» начала производство медицинских изделий. На новой площадке планируется выпускать до 3,8 млн эластичных компрессионных бинтов в год. Они широко применяются при лечении варикозной болезни, хронической венозной недостаточности, после проведения склеротерапии и операций на венах ног. Также используются для профилактики гематом и ушибов. Общие инвестиции в