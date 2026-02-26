Во Владимире дали официальный старт Году единства народов России. Торжественная церемония собрала полный зал в Городском дворце культуры. Сюда пришли не просто зрители, но те, кто ежедневно

Во Владимире дали официальный старт Году единства народов России. Торжественная церемония собрала полный зал в Городском дворце культуры. Сюда пришли не просто зрители, но те, кто ежедневно доказывает: Россия — одна семья. Среди почетных гостей — имам-мухтасиб Владимирской области, представляющий татарскую общину. Азат хазрат Мунавиров, имам-мухтасиб Владимирской области Наша страна многонациональная, многоконфессиональная. У нас коренные