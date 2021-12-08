На мероприятии жители Александрова собирали подписи и выступали против принудительной вакцинации.

Александровский городской суд рассмотрел материалы дела Юрия Саенко. Его обвинили в организации митинга против введения QR-кодов и принудительной вакцинации от коронавируса.По результатам рассмотрения административного дела активиста признали виновным в проведении несогласованного пикета и оштрафовали на 20 тысяч рублей.Напомним, что акция, признанная незаконной, состоялась 21 ноября. В 12.00 возле памятника Ивану Грозному собралась толпа людей, которые собирали подписи с просьбой отказаться от введения QR-кодов после 15 декабря.По разным оценкам в мероприятии приняли участие от 50 до 200 человек. Своё обращение они направят в Белый дом, Заксобрание и Владимиру Путину.В пресс-службе Александровского городского суда отметили, что гражданами осуществлялось групповое пикетирование на расстоянии менее 50 метров друг от друга и использованием наглядной агитации.Отмечается, что в организаторы митинга не уведомляли местную администрацию о своих намерениях.