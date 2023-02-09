На границах общественного пространства не будут строиться высотки. Предусмотрено размещение среднеэтажной недвижимости.

Мэрия Владимира опубликовала проект планировки Юго-западной части города. Как сообщает пресс-служба горадминистрации, парк и лесопарк «Дружба» останутся в неприкосновенности.На границах общественного пространства не будут строиться высотки. Предусмотрено размещение среднеэтажной недвижимости.Власти предлагают предусмотреть в новом районе места под детские сады, школу, больницу, культурно-досуговые и спортивные объекты. Кроме того, поблизости благоустроят парковки.Ознакомиться с экспозицией можно по вторникам и четвергам в управлении архитектуры и строительства на Октябрьском проспекте.